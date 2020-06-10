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Hercai'nin Zehra'sı Feride Çetin'den kilo açıklaması! "Kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim"
Hercai'nin Zehra'sı Feride Çetin'den kilo açıklaması! "Kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim"
Hercai'de Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin geçtiğimiz yılın Ekim ayında sinema yazarı Murat Özer ile dünyaevine girmiş ve kısa bir süre sonra güzel oyuncudan bebek müjdesi gelmişti. İlk çocuğunu kucağına alan Feride Çetin, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Hamileliği boyunca 30 kilo aldığını söyleyen Çetin, "Kafamı nasıl göründüğüme takmıyorum, kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim" dedi.
10.06.2020 16:55
- Son Güncelleme: 10.06.2020 16:55
Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Reyyan'ın annesi Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin, bebeğini kucağına almasının ardından ilk röportajını verdi.
Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Çetin, hamileliği boyunca 30 kilo aldığını söyledi. Çetin, "15'ini verdim. Kafamı nasıl göründüğüme takmıyorum, kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim" dedi
Türkiye'de pandemi vakasının açıklandığı ilk gün olan 12 Mart'ta bebeğini kucağına alan Çetin, "Artık hayatta kimseye kızamam. Onun da annesi var diye düşünürüm. Kızıma bir şey olacak diye çok korkuyorum. Her sabah şükrederek uyanıyorum" diye konuştu.
Hamileliği boyunca aldığı 30 kilonun 15'ini verdiği belirten Çetin, "Nasıl göründüğümü kafama takmıyorum, kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim" dedi.
'EN BÜYÜK HEDİYEM KIZIM'
40 yaşında anne olan oyuncu, "Daha önce anne olmayı ister miydiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Demek ki zamanı böyleymiş. Bu bana bu yaşımda verilmiş büyük bir hediye. Kızım Hayat bana sürpriz oldu."