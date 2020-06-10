Hercai'nin Zehra'sı Feride Çetin'den kilo açıklaması! "Kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim"

Türkiye'de pandemi vakasının açıklandığı ilk gün olan 12 Mart'ta bebeğini kucağına alan Çetin, "Artık hayatta kimseye kızamam. Onun da annesi var diye düşünürüm. Kızıma bir şey olacak diye çok korkuyorum. Her sabah şükrederek uyanıyorum" diye konuştu.