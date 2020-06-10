Haberler
Galeri
Magazin
Demet Evgar'a ne oldu? Dudağı şişen Demet Evgar'ın videosu şoke etti! "Botoks değil dolgu"
Demet Evgar'a ne oldu? Dudağı şişen Demet Evgar'ın videosu şoke etti! "Botoks değil dolgu"
Demet Evgar Instagram paylaşımı ile takipçilerini önce şaşırttı ardından da kahkahalara boğdu. 40 yaşındaki Demet Evgar, dudağı şişmiş videosunu paylaşıp "Botoks değil, dolgu. Çok doğal. Kendimi iyi hissediyorum" diyerek dalga geçti. Güzel oyuncu ardından "Önce dudağımı arı soktu, 15 dakika sonra da merdivenlerden yuvarlandım. Beni sokan arı terliğimin içine saklandığından ikinci kez ayağımdan sokuldum." dedi. Evgar bir sonraki paylaşımıyla durumunu ti'ye almaya devam etti ve "Şu fotoya bir arı kadar uzağım" notuyla Avustralyalı model Sophie Monk'un estetikli fotoğrafını paylaşarak paylaştı.
10.06.2020 16:12
- Son Güncelleme: 10.06.2020 16:12
Demet Evgar, Instagram paylaşımı ile önce şoke etti ardından kahkahalara boğdu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Evgar, talihsiz geçen bir gününü takipçilerine anlattı.
Kendisini iki kez soktuğunu ve merdivenden düştüğünü söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, başına gelenleri ailesiyle çektiği video ile ti'ye aldı.
Arı soktuktan sonra dudağı şişen Evgar, "Botoks değil, dolgu yaptırdım. Bana normal geliyor. Bence gayet doğal oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Aynaya baktığımda kendimi mutlu hissediyorsam bence dudağımı böyle doldurmalıyım" sözleriyle herkesi güldürdü.
Paylaşımına başına gelenleri de not düşen güzel oyuncu, "Dünün kısa özeti; önce dudağımı arı soktu, 15 dakika sonra merdivenlerden yuvarlandım" dedi.
Evgar sözlerine şöyle devam etti:
"Daha sonra beni sokan arı, terliğimin içinin üstüne saklandığından; kendisi tarafından ikinci kez, bu defa ayağımın üstünden sokuldum. 'Nazar' konseptli bir gündü. Şimdi iyiyim."
Evgar bir sonraki paylaşımıyla durumunu ti'ye almaya devam etti.
Avustralyalı model Sophie Monk'un da estetikli karesini koyup "Şu fotoya bir arı kadar uzağım" diye yazdı.