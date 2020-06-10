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Demet Evgar'a ne oldu? Dudağı şişen Demet Evgar'ın videosu şoke etti! "Botoks değil dolgu"

Demet Evgar Instagram paylaşımı ile takipçilerini önce şaşırttı ardından da kahkahalara boğdu. 40 yaşındaki Demet Evgar, dudağı şişmiş videosunu paylaşıp "Botoks değil, dolgu. Çok doğal. Kendimi iyi hissediyorum" diyerek dalga geçti. Güzel oyuncu ardından "Önce dudağımı arı soktu, 15 dakika sonra da merdivenlerden yuvarlandım. Beni sokan arı terliğimin içine saklandığından ikinci kez ayağımdan sokuldum." dedi. Evgar bir sonraki paylaşımıyla durumunu ti'ye almaya devam etti ve "Şu fotoya bir arı kadar uzağım" notuyla Avustralyalı model Sophie Monk'un estetikli fotoğrafını paylaşarak paylaştı.

10.06.2020 16:12 - Son Güncelleme: 10.06.2020 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





