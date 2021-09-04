Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin pembe elbisesi ile takipçilerini büyüledi! Güzelliği ile göz kamaştırdı sosyal medya yandı kavruldu
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin pembe elbisesi ile takipçilerini büyüledi! atv'nin sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteri ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla gündem oldu. Destan dizisi ile yine atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Ebru Şahin, Hercai'de birlikte rol aldığı Oya Unustası ve Ahmet Tansu Taşanlar'ın kına gecesine katıldı. Kına gecesinde Cedi Osman ile boy gösteren Ebru Şahin, tarzı ve güzelliği ile ilgi odağı oldu. Geceden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen oyuncu, art arda yayınladığı pozlarla sosyal medyayı salladı. İşte Ebru Şahin'in çok konuşulan o pozları...
04.09.2021 22:56
- Son Güncelleme: 04.09.2021 22:56
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile birlikte Hercai dizisindeki rol arkadaşları Oya Unustası ve Ahmet Tansu Taşanlar'ın kına gecesine katıldı.
Şimdilerde Destan dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu, güzelliği ve tarzıyla göz kamaştırdı.
Ebru Şahin için "Pembe en çok sana yakışıyor", "Pamuk şeker gibi olmuşsun, yok böyle bir tatlılık!", "Barbie gibisin" yorumlarını yaptı.