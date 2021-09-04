Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik aşka geldi araç içinde bakın nasıl coştu! Eşi Emre Yetkin ile paylaştı gören dönüp bir daha baktı
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik aşka geldi araç içinde bakın nasıl coştu! Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteri ile beğeni toplayan Burcu Biricik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Eşi Emre Yetkin ile Ayvalık Film Festivali için yola çıkan Biricik, araçtaki eğlenceli anları kayıt altına alarak Instagram hesabında paylaştı. Biricik'in eşi Emre Yetkin için düştüğü not ise 'Burcu aşka geldi' dedirtti. İşte Burcu Biricik'in o paylaşımı...
04.09.2021 23:37
- Son Güncelleme: 04.09.2021 23:41
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle izleyiciyle buluşan Burcu Biricik, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Eşi Emre Yetkin ile Ayvalık Film Festivali için yola çıkan Burcu Biricik, araçtaki eğlenceli anları kayıt altına alarak Instagram hesabında paylaştı.
Paylaşımına kalp emojisi ile eşi Emre Yetkin'in Instagram hesabını etiketleyen ünlü oyuncu için 'Burcu aşka geldi' yorumu yapıldı.
Öte yandan Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin de merak konusu oldu. İşte başta Burcu Biricik olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...