Serenay Sarıkaya tek düğmesini iliklediği gömleğiyle ayna karşısına geçti öpücükler saçtı! Pozları ayrı tarzı ayrı olay oldu
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, art arda yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Tek düğmesini iliklediği beyaz gömleği ve mini şortuyla objektif karşısına geçen Sarıkaya, ilk olarak "Ne belli?" notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu. Sarıkaya daha sonra ise ayna karşısında verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncu, son olarak bir video yayınladı ve takipçilerini öpücüklere boğdu. Tarzı ve pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan oyuncu, kısa sürede gündem oldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...
04.09.2021 22:21
- Son Güncelleme: 04.09.2021 22:46
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Serenay Sarıkaya, beyaz gömleği ile verdiği bir pozu "Ne belli?" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.