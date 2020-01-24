Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in eski hali çok şaşırttı! Ebru Şahin'den bu kadarını kimse beklemiyordu
atv'nin sevilen dizisi Hercai, yayınlandığı günden bu yana cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline geldi. Kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer gibi isimlerin yer aldığı Hercai dizisi Reyyan ve Miran karakterlerinin aşk hikayesi etrafında şekilleniyor. Dizi bu kadar popüler olunca başrol oyuncusu, Hercai'nn Reyyan'ı Ebru Şahin herkes tarafından merak edilen isimlerden biri haline geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Ebru Şahin aslında bir judocu. Düzgün fiziğini de buna borçlu. 25 yaşındaki güzel oyuncunun fiziği herkesi kıskandırıyor. Öte yandan yıllar içerisinde inanması güç bir değişim geçirdi Ebru Şahin. Nitekim eski haline ait bazı fotoğraflar yüzünde bir takım estetik operasyonlar olduğunu kanıtlar nitelikte. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...
24.01.2020 11:44
- Son Güncelleme: 24.01.2020 11:54
Paylaşımları beğeni yağmurlarına tutulan Hercai dizisi oyuncusu Ebru Şahin'in ilk oynağı projelerden günümüze değişimi inanılmaz. İşte güzel oyuncu Ebru Şahin'in değişimi ve diğer ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...
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