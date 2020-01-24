Büyüdü, 1993 Türkiye ve Avrupa güzeli oldu! Babasının omzundaki küçük kızı tanıdınız mı?
Babasının omzunda gülümseyerek objektife poz veren bu küçük kızı tanıyabildiniz mi? 1993 Türkiye ve Avrupa güzeli olan ünlü isim, babasının ölüm yıl dönümünde paylaştığı fotoğrafın altına "26 yıldır sensiz..." notunu düştü. Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
24.01.2020 11:51
- Son Güncelleme: 24.01.2020 12:13
Bir zamanlar Türkiye ve Avrupa güzeli seçilmişti... Güzelliği, asil duruşu ve mutlu evliliği ile milyonların kalbinde yer eden ünlü ismi tanıdınız mı? Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
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