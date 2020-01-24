Büyüdü, 1993 Türkiye ve Avrupa güzeli oldu! Babasının omzundaki küçük kızı tanıdınız mı?

Bir zamanlar Türkiye ve Avrupa güzeli seçilmişti... Güzelliği, asil duruşu ve mutlu evliliği ile milyonların kalbinde yer eden ünlü ismi tanıdınız mı? Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...