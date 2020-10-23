Haberler Galeri Magazin Aleyna Tilki'den rock yıldızlarını kızdıracak gönderme! "Rock star olsaydım rahat takılabilirdim"

Aleyna Tilki'den rock yıldızlarını kızdıracak gönderme! "Rock star olsaydım rahat takılabilirdim"

Geçtiğimiz günlerde sigara içerken görüntülenen ve büyük tepki çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki'den rock yıldızlarını kızdıracak bir açıklama geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen 20 yaşındaki Aleyna Tilki, rock star edasıyla yaşamadığını belirterek, "Pop star olmak disiplin gerektiriyormuş. Rock star olsaydım rahat takılabilirdim" dedi.

23.10.2020 09:26 - Son Güncelleme: 23.10.2020 09:29
Aleyna Tilki'den rock yıldızlarını kızdıracak gönderme! Rock star olsaydım rahat takılabilirdim

Sigara içerken görüntülenen ve tepki çeken 20 yaşındaki Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki'den şimdi de rock yıldızlarını kızdıracak açıklama geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki'den rock yıldızlarını kızdıracak gönderme! Rock star olsaydım rahat takılabilirdim

Dünya yıldızı olmak için çalıştığını belirten şarkıcı, "Hayatım inanılmaz düzenli. Günde 7-8 saat çalışıyorum. Pop star olmak disiplin gerektiriyormuş. Rock star olsaydım rahat takılabilirdim. Dünya starı olmak için bir işçi kadar çalışmak lazım" diyerek, rockçı müzisyenlere gönderme yaptı.

Aleyna Tilki'den rock yıldızlarını kızdıracak gönderme! Rock star olsaydım rahat takılabilirdim

"Bedenime yatırım yapıyorum" diyen Tilki, "Fıstık ezmesi, yulaf, muz gibi yağlı ve enerji verecek şeyler yiyorum. Gocunmadan emek veriyorum. Güzel bir sonuç almak için ne gerekiyorsa onu yapmak lazım" şeklinde konuştu.

Aleyna Tilki'den rock yıldızlarını kızdıracak gönderme! Rock star olsaydım rahat takılabilirdim

"BU YAŞIN ENERJİSİNİN HAKKINI VERMELİYİM"

Genç popçu, "20 yaşında ne yapabilirim ki başka? Yatsam çok büyük kayıp olurdu. Bu yaşın enerjisinin hakkını vermeliyim" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki'den rock yıldızlarını kızdıracak gönderme! Rock star olsaydım rahat takılabilirdim

Geçtiğimiz gün yalnız başına Emirgan'daki bir mekandan çıkarken görüntülenen Aleyna Tilki, yemek sonrası, "Genelde avokadolu tost yiyorum, bazen de kendimi şımartmak için tatlı yiyorum. İyi ki beni yemek yerken çekmediniz, kendimden geçiyorum" dedi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadise'nin yeni yaş gününde Kaan Yıldırım'dan büyük sürpriz! Evleniyorlar...
Hadise'nin yeni yaş gününde Kaan Yıldırım'dan büyük sürpriz! Evleniyorlar...