Aleyna Tilki'den rock yıldızlarını kızdıracak gönderme! "Rock star olsaydım rahat takılabilirdim"
Geçtiğimiz günlerde sigara içerken görüntülenen ve büyük tepki çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki'den rock yıldızlarını kızdıracak bir açıklama geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen 20 yaşındaki Aleyna Tilki, rock star edasıyla yaşamadığını belirterek, "Pop star olmak disiplin gerektiriyormuş. Rock star olsaydım rahat takılabilirdim" dedi.
23.10.2020 09:26
- Son Güncelleme: 23.10.2020 09:29
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