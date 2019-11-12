Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin sesiyle mest etti! İşte Ebru Şahin'in kadife sesinden 'Al Ömrümü' türküsü
Atv ekranlarında her Cuma izleyicisi ile buluşan reyting rekortmeni dizi Hercai'de canlandırdığı Reyyan Şadoğlu karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Ebru Şahin, 'Al Ömrümü' türküsüyle mest etti. Güzelliği ve oyunculuğuyla magazin gündeminden düşmeyen Şahin'in kadife sesi sosyal medyaya damga vurdu. 'Al Ömrümü' türküsünü seslendiren Şahin'e ''Sesi de kendisi kadar güzel'' yorumları yapıldı. İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur. Peki hayatı merak edilen güzel oyuncu Ebru Şahin kaç yaşında? İşte şaşırtan gerçek...
12.11.2019 16:22
- Son Güncelleme: 12.11.2019 16:46
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, kadife sesiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Başarılı, genç ve yetenekli oyuncu Ebru Şahin, herkes tarafından çok beğenilen 'Al Ömrümü' türküsünü seslendirdi. 'Al Ömrümü' türküsünü seslendiren Şahin'e ''Sesi de kendisi kadar güzel'' yorumları yapıldı. Peki hem güzel hem de 10 parmağında 10 marifet olan Ebru Şahin kaç yaşında dersiniz?
HERCAİ'NİN REYYAN'I EBRU ŞAHİN TÜRKÜ PERFORMANSIYLA MEST ETTİ! TIKLA VE İZLE
DİĞER GALERİLER