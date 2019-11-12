Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin sesiyle mest etti! İşte Ebru Şahin'in kadife sesinden 'Al Ömrümü' türküsü

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, kadife sesiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Başarılı, genç ve yetenekli oyuncu Ebru Şahin, herkes tarafından çok beğenilen 'Al Ömrümü' türküsünü seslendirdi. 'Al Ömrümü' türküsünü seslendiren Şahin'e ''Sesi de kendisi kadar güzel'' yorumları yapıldı. Peki hem güzel hem de 10 parmağında 10 marifet olan Ebru Şahin kaç yaşında dersiniz?

HERCAİ'NİN REYYAN'I EBRU ŞAHİN TÜRKÜ PERFORMANSIYLA MEST ETTİ! TIKLA VE İZLE