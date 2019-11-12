Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Gönül'ü Zara paylaştı sosyal medya yıkıldı! Annesi herkesi şoke etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem rol alan ve Gönül karakterine hayat veren şarkıcı Zara, Instagram'dan annesiyle fotoğrafını paylaştı. 43 yaşındaki Zara'nın annesini görenler şoke oldu. Güçlü sesi ve güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan şarkısı Zara'nın güzelliğini annesinden aldığı apacık ortada. İşte EDHO'nun Gönül'ü Zara'nın annesi...