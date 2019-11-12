Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Gönül'ü Zara paylaştı sosyal medya yıkıldı! Annesi herkesi şoke etti!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi'nin geç bulup çabuk kaybettiği tek aşkı Gönül karakterine hayat veren, kısa bir süre dizide kalan şarkıcı Zara, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki performansıyla oyunculuk yeteneğini de gözler önüne serdi. Güçlü sesi ve yorumuyla milyonları kendisine hayran bırakan Zara, Instagram hesabından annesiyle fotoğrafını paylaştı. 43 yaşındaki Zara'nın annesini görenler şoke oldu! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eski oyuncusu Zara'nın annesi Hatice Yılmaz ve diğer ünlü isimlerin anneleri...
12.11.2019 16:50
- Son Güncelleme: 12.11.2019 17:06
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem rol alan ve Gönül karakterine hayat veren şarkıcı Zara, Instagram'dan annesiyle fotoğrafını paylaştı. 43 yaşındaki Zara'nın annesini görenler şoke oldu. Güçlü sesi ve güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan şarkısı Zara'nın güzelliğini annesinden aldığı apacık ortada. İşte EDHO'nun Gönül'ü Zara'nın annesi...
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