Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in türkü performansı mest etti 12.11.2019 14:21

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'in türkü söylediği anlar sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı. Güzelliği ve şıklığıyla sürekli sosyal medyada gündem olan Ebru Şahin, bu sefer sesiyle sosyal medyaya damga vurdu. 'Al Ömrümü' ve 'dam üstüne çul serer' türkülerini seslendiren Şahin'e ''Sesi de kendisi kadar güzel'' yorumları yapıldı. İşte o anlar...