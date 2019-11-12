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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in türkü performansı mest etti

12.11.2019 14:21

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'in türkü söylediği anlar sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı. Güzelliği ve şıklığıyla sürekli sosyal medyada gündem olan Ebru Şahin, bu sefer sesiyle sosyal medyaya damga vurdu. 'Al Ömrümü' ve 'dam üstüne çul serer' türkülerini seslendiren Şahin'e ''Sesi de kendisi kadar güzel'' yorumları yapıldı. İşte o anlar...


ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Akın Akınözü ile başrolü paylaşan Ebru Şahin, sosyal medyada türkü söylediği anları paylaştı. Oyunculuğundaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, sesiyle de beğeni topladı. Övgü dolu yorumlar alan Şahin'in 'Al Ömrümü' türküsünü seslendirdiği videoya hayranları, "Sesi de kendisi kadar güzel" yorumlarında bulundu.
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