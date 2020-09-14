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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Mardin'den aşk pozu! Cedi kalbine Ebru yazdı...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 18 Eylül Cuma akşamı izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Hercai dizisi başrol oyuncularından Ebru Şahin, milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor. 2020 yaz aylarında ortaya çıkan aşk dolu dizgin devam ediyor. Şahin'i ailesi ile tanıştıran 25 yaşındaki Cedi Osman, şimdi de Mardin'e gitti. Dizi çekimi için Mardin'de bulunan sevgilisinin yanına giden Cedi Osman'ın nereli olduğu merak konusu olurken, sevgilisi Şahin'i kalbine etiketlemesi dikkatlerden kaçmadı. Cedi Osman ile Ebru Şahin'in boy farkı ise 30 cm...

14.09.2020 11:57 - Son Güncelleme: 14.09.2020 12:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





