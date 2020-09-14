Haberler Galeri Magazin Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Mardin'den aşk pozu! Cedi kalbine Ebru yazdı...

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Mardin'den aşk pozu! Cedi kalbine Ebru yazdı...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 18 Eylül Cuma akşamı izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Hercai dizisi başrol oyuncularından Ebru Şahin, milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor. 2020 yaz aylarında ortaya çıkan aşk dolu dizgin devam ediyor. Şahin'i ailesi ile tanıştıran 25 yaşındaki Cedi Osman, şimdi de Mardin'e gitti. Dizi çekimi için Mardin'de bulunan sevgilisinin yanına giden Cedi Osman'ın nereli olduğu merak konusu olurken, sevgilisi Şahin'i kalbine etiketlemesi dikkatlerden kaçmadı. Cedi Osman ile Ebru Şahin'in boy farkı ise 30 cm...

14.09.2020 11:57 - Son Güncelleme: 14.09.2020 12:09
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Mardin'den aşk pozu! Cedi kalbine Ebru yazdı...

CEDİ EBRU'YU ÖZLEDİ

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman'ın birlikteliği tam gaz devam ediyor. Bir süredir Ebru Şahin'in dizi çekimleri nedeniyle Mardin'de bulunmasından dolayı uzak kalan ikiliden Cedi Osman, kız arkadaşının hasretine daha fazla dayanamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Mardin'den aşk pozu! Cedi kalbine Ebru yazdı...

SETİ ZİYARET ETTİ

Basketbolcu, haftasonunda Mardin'e giderek Ebru Şahin ile vakit geçirdi. Kız arkadaşının setine giden Cedi Osman ile Ebru Şahin kısa bir sürede olsa hasret giderdi. Aralarındaki 30 cm boy farkı ile dikkat çeken Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın nereli olduğu merak konusu oldu. İşte ünlülerin memleketleri...

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Mardin'den aşk pozu! Cedi kalbine Ebru yazdı...

PINAR ALTUĞ

İstanbul

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Mardin'den aşk pozu! Cedi kalbine Ebru yazdı...

TAMER KARADAĞLI

Ankara doğumlu Karadağlı aslen Azeri kökenli Kars Sarıkamışlıdır.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Mardin'den aşk pozu! Cedi kalbine Ebru yazdı...

MÜGE ANLI

Başarılı sunucu Müge Anlı 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Arnavut göçmenidir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Nusret Gökçe kasaplıktan sonra kahveciliğe soyundu! 15 milyon TL'lik bütçeyle tanesi 500'den altın tozlu kahve...
Nusret Gökçe kasaplıktan sonra kahveciliğe soyundu! 15 milyon TL'lik bütçeyle tanesi 500'den altın tozlu kahve...