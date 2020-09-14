Gökhan Özen ve eski eşi Selen Sevigen davasının ardındaki sır perdesi aralandı! "Derdi başka…"

"Kendi kin ve öfkesi için çocuklarını böyle bir olayın içine atmasını da samimi bulmuyorum. Ne kadınlar ne anneler var gerçekten tek başına her ay o evin kirasını ödemek için, çocuklarının karnını doyurmak için çalışan ve gerçekten o stresleri çeken. Ve ne kadınlar var gerçekten şiddet mağduru. Böyle şımarıklıklarla bu insanların hakkını çalmasın. Kendini popüler yapmak için başka yollar bulsun, ne kendimi ne çocuklarımı alet ettirmem."