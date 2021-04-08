Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin aşka geldi! Sevgilisi Cedi Osman’ın doğum gününü bakın nasıl kutladı

Hercai dizisinde Reyyan karakterine can veren güzel oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu. Sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününe özel bir paylaşım yapan güzel oyuncu, fotoğrafın altına düştüğü notla aşkını haykırdı. Cedi Osman ile verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Şahin, paylaşımına "Sen yanımdayken her şey kolay. İyi ki doğdun güneş ışığım" notunu ekledi. Cedi Osman ise sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayarak "Sen benim başıma gelen en güzel şeysin! Mutluluk sebebimsin. Seni çok seviyorum" yorumunda bulundu. İşte Cedi Osman ve Ebru Şahin'in beğeni rekoru kıran sosyal medya paylaşımları…

08.04.2021 09:13 - Son Güncelleme: 08.04.2021 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





