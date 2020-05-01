Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin aşık olduğu oyuncuyu açıkladı: Günün birinde mutlaka...
Hercai Atv ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. 38. son bölüm yayınlandıktan sonra kısa bir süreliğine ekranlara ara veren Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin en büyük hayalini açıkladı. Dünyada kiminle tanışmak ve arkadaş olmak istersiniz?" sorusuna cevap veren güzel oyuncu, 50 yaşındaki yıldız için "Büyük hayranıyım, hatta aşığım. Katıldığı festivalleri takip ediyorum. Günün birinde olduğu yere mutlaka gideceğim." dedi. İstanbul'da doğan, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Ebru Şahin ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Kan Parası filmi ile yaşadı. Mezun olduğu bölüm ve şu andaki kariyer durumu arasındaki fark ile şaşırtan oyuncu yaşıyla da şoke etti. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in aşık olduğu 50 yaşındaki oyuncu...
EBRU ŞAHİN KİMDİR?
Ebru Şahin, İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır. Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.