'Meğer tamamen farklıymış...' Sibel Can gençlik fotoğrafını paylaştı, ortaya çıkan gerçek şoke etti!
Sibel Can, Instagram'dan koronavirüs nedeniyle işlerinin başında olan sağlık çalışanlarına ithafen gençlik yıllarında çekildiği 'hemşire' fotoğrafını paylaştı. 49 yaşındaki Sibel Can'ın gençlik fotoğrafını görenler öğrendikleri gerçek karşısında şoke oldu. 1 Ağustos 1970'de, Engin Cangüre ve Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocuğu olarak Fatih, Karagümrük'te dünyaya geldi. İlkokul mezunu olan Sibel Can'ın annesi Bursa Mudanyalı, babası Yugoslav göçmenidir. Gerçek adı Sibel Cangüre olan sanatçının babası Engin Bey birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı.
Sibel Can, kızı Melisa Ural ile birlikte yaptığı paylaşımlarla hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemine damga vuruyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile hala adından söz ettiren 49 yaşındaki Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden, 24 yaşında Melisa adında bir kızı ve 27 yaşında Engincan adında bir oğlu var. Usta sanatçı Instagram hesabından 'tbt' paylaşımında bulunarak, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Koronavirüs nedeniyle geçirilen bu zorlu süreçte tüm gücüyle işlerine devam eden sağlık çalışanlarına dikkat çeken Sibel Can'ın yıllar öncesini araştıran hayranları bu gerçekle şoke oldu! Sibel Can da bir çok ünlü gibi gerçek ismini kullanmayı tercih etmiyor. Ünlü sanatçının gerçek ismini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Sibel Can ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...
SİBEL CAN KİMDİR?
1 Ağustos 1970'de, Engin Cangüre ve Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocuğu olarak Fatih, Karagümrük'te dünyaya geldi. İlkokul mezunu olan Sibel Can'ın annesi Bursa Mudanyalı, babası Yugoslav göçmenidir. Gerçek adı Sibel Cangüre olan sanatçının babası Engin Bey birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı. Sibel Can'nın müzikle tanışması küçük yaşlarda oldu. Henüz 13 yaşındayken, babasının kemanı eşliğinde önce Viyana daha sonra da Almanya, Hollanda ve İsrail'de şarkı söyleyip dansetti. Türkiye'ye döndü. Yaşı gizlenerek Halikarnas Gazinosu'nda işe başladı. Galata Kulesi ve Astorya gibi kulüplerde çıkan sanatçıyı, Nükhet Duru'nun Fahrettin Arslan'a tavfiye etmesi üzerine sanatçının bir anda dünyası değişti. Sanatçı böylece Maksim Gazinosu'nda ilk sahnesini aldı.