Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin adeta iyilik meleği: NBA oyuncusu sevgilisi Cedi Osman da dahil oldu
Atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin adeta iyilik meleği oldu. Ebru Şahin başarılı oyunculuğu kadar yardımseverliğiyle de gönüllere taht kurdu. Ebru Şahin, Köy Okulları Yardım Projesi'nin gönüllü yardım elçisi oldu. Güzel oyuncunun teşvik ettiği NBA yıldızı aşkı Cedi Osman da ABD'den Mardin'e yardım üçlüğü atıp projeye yüklü miktarda bağış yaptı.
16.04.2021 06:59
- Son Güncelleme: 16.04.2021 06:59