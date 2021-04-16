Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin adeta iyilik meleği: NBA oyuncusu sevgilisi Cedi Osman da dahil oldu

Ebru Şahin, Köy Okulları Yardım Projesi'nin gönüllü yardım elçisi oldu. Güzel oyuncunun teşvik ettiği NBA yıldızı aşkı Cedi Osman da ABD'den Mardin'e yardım üçlüğü atıp projeye yüklü miktarda bağış yaptı.