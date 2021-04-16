RAMAZAN İMSAKİYE
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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin adeta iyilik meleği: NBA oyuncusu sevgilisi Cedi Osman da dahil oldu

Atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin adeta iyilik meleği oldu. Ebru Şahin başarılı oyunculuğu kadar yardımseverliğiyle de gönüllere taht kurdu. Ebru Şahin, Köy Okulları Yardım Projesi'nin gönüllü yardım elçisi oldu. Güzel oyuncunun teşvik ettiği NBA yıldızı aşkı Cedi Osman da ABD'den Mardin'e yardım üçlüğü atıp projeye yüklü miktarda bağış yaptı.

16.04.2021 06:59 - Son Güncelleme: 16.04.2021 06:59
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin adeta iyilik meleği: NBA oyuncusu sevgilisi Cedi Osman da dahil oldu

Atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin adeta iyilik meleği oldu. Ebru Şahin başarılı oyunculuğu kadar yardımseverliğiyle de gönüllere taht kurdu.

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin adeta iyilik meleği: NBA oyuncusu sevgilisi Cedi Osman da dahil oldu

Ebru Şahin, Köy Okulları Yardım Projesi'nin gönüllü yardım elçisi oldu. Güzel oyuncunun teşvik ettiği NBA yıldızı aşkı Cedi Osman da ABD'den Mardin'e yardım üçlüğü atıp projeye yüklü miktarda bağış yaptı.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin adeta iyilik meleği: NBA oyuncusu sevgilisi Cedi Osman da dahil oldu

Mardin'de Doğu'daki miniklerin sıkıntılarını yakından gözlemleyen Ebru Şahin, kolları sıvamıştı.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin adeta iyilik meleği: NBA oyuncusu sevgilisi Cedi Osman da dahil oldu

Hercai başladığından beri Köy Okulları Yardım Projesi'ne destek veren ve projenin gönüllü yardım elçiliğine soyunan güzel oyuncu, aşkına da ilham oldu.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin adeta iyilik meleği: NBA oyuncusu sevgilisi Cedi Osman da dahil oldu

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