Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal'dan bomba paylaşım! İşte sosyal medyayı ikiye bölen 'Lalin kime benziyor?' sorusunun yanıtı...

Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal, Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye bölen 'Lalin kime benziyor?' sorusuna son noktayı koydu. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, geçtiğimiz ekim ayında anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. İlk bebekleri olan kızları Lalin'i kucağına alan çiftten Kenan İmirzalıoğlu, henüz kızı 2 aylıkken, "Annesine (Sinem Kobal) benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor" demişti. Önceki gün beklenen oldu ve Sinem Kobal'ın kızı Lalin göründü. Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğrafların ardından sosyal medyada Lalin İmirzalıoğlu'nun annesine mi yoksa babasına mı benzediği yönünde görüş ayrılıkları yaşandı. Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal ise yaptığı paylaşımla Lalin'in annesinin kopyası olduğunu bir kez daha gösterdi. İşte Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk hali...

16.04.2021 09:01 - Son Güncelleme: 16.04.2021 09:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





