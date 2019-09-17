Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün öyle bir görüntüsü internete sızdı ki... Görenler şok oldu...

Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren başarılı oyuncu Akın Akınözü, hem kariyerindeki başarısı hem de yakışıklılığı ile gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajında "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" diyen Akın Akınözü'nün eski görüntüsü sosyal medyaya sızdı. İşte Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü ve diğer ünlü isimlerin kilolu halleri...