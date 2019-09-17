Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün öyle bir görüntüsü internete sızdı ki... Görenler şok oldu!
Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü geçtiğimiz günde bir dergiye verdiği röportajda Darwin'in, "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan" sözünü çok sevdiğini söylemiş ve "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" demişti. Akın Akınözü'nün kilolu halinin görüntüsü internete sızdı. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğraf ve Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü'nün inanılmaz değişimi...
17.09.2019 12:06
- Son Güncelleme: 17.09.2019 12:22
Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren başarılı oyuncu Akın Akınözü, hem kariyerindeki başarısı hem de yakışıklılığı ile gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajında "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" diyen Akın Akınözü'nün eski görüntüsü sosyal medyaya sızdı. İşte Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü ve diğer ünlü isimlerin kilolu halleri...
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