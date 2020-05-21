RAMAZAN İMSAKİYE
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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile İpek Tanrıyar yıllar önce... İşte herkesi şaşırtan o fotoğraf!

Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü ile çekildiği yıllar öncesine ait bir fotoğrafı paylaşan İpek Tanrıyar herkesi şaşırttı. İpek Tanrıyar, Akın Akınözü ile çekildiği kareyi "Bakın ne buldum! Akın daha o zamanlar lisedeydi. Ama annesinden aldığı yetenekle star olacağı belliydi. Yolun açık olsun kuzum" notu ile takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Akın Akınözü ve İpek Tanrıyar'ın yıllar önceki hali...

21.05.2020 18:40 - Son Güncelleme: 21.05.2020 18:51
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile İpek Tanrıyar yıllar önce... İşte herkesi şaşırtan o fotoğraf!

İpek Tanrıyar, Akın Akınözü ile çekilmiş bir karesini sevenleriyle paylaştı ve, "Bakın ne buldum! Akın daha o zamanlar lisedeydi. Ama annesinden aldığı yetenekle star olacağı belliydi. Yolun açık olsun kuzum" ifadelerini kullandı.

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile İpek Tanrıyar yıllar önce... İşte herkesi şaşırtan o fotoğraf!

İpek Tanrıyar sevgilisi Murat Evler ile geçtiğimiz yıl evlenmişti. Birkaç ay önce anne olacağını açıklayan Tanrıyar, şimdilerde 8.5 aylık hamile. Oğluna Aras adını vereceğini söyleyen Tanrıyar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Tanrıyar, "Kısmetse doğum 1 Temmuz'da. Virüs nedeniyle doktor kontrolü dışında evden çıkmıyorum. Eşim bebeğimizin gazını çıkarsa razıyım. Sosyal medyada zayıf olduğumu düşünenler sataşıyor." dedi.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile İpek Tanrıyar yıllar önce... İşte herkesi şaşırtan o fotoğraf!

"Neymiş; bebeğimi aç bırakıyormuşum. Hiç alakası yok. Ben 12 kilo aldım, Aras da 2 kilo 400 gram. Üstelik benim zayıflığım genetik. Aras bize sürpriz oldu, beklemediğimiz bir anda geldi. Allah bize hediye etti. Bu süreçte Murat ile birbirimize daha çok bağlandık" diye konuştu.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile İpek Tanrıyar yıllar önce... İşte herkesi şaşırtan o fotoğraf!

Oğlu Aras'ı kucağına almak için gün sayan Tanrıyar, bebek odasını gösterirken yaptığı sürprizle herkesi şaşırttı.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ile İpek Tanrıyar yıllar önce... İşte herkesi şaşırtan o fotoğraf!

İpek Tanrıyar, bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı. Aras bebeğin ultrasonda gülerken ki halleri dikkat çekti.

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