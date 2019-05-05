Hakan Muhafız dizisinin yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya... Görenler şok oldu!

Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy bir dönem yaşadıkları aşk ile sanat camiasının en gözde çiftlerindendi. 2013 yılında dizi setinde başlayan aşk, 2015 yılında sona erdi. Geçtiğimiz hafta uzun süredir aşk yaşadığı Kerem Bürsin ile ayrılma kararı alan Serenay Sarıkaya'ya eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'dan herkesi şaşırtan hamle geldi.