Hakan Muhafız dizisinin yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya... Görenler şok oldu!
Çağatay Ulusoy'dan şok Serenay Sarıkaya hamlesi! Hakan Muhafız dizisinde Hakan Demir karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, bir dönem aynı dizide birlikte rol aldığı Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamış ancak bu ilişki ayrılıkla sonlanmıştı. Uzun zamandır Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz hafta ayrılık kararı aldıklarını açıkladı. Ayrılığın ardından Çağatay Ulusoy'dan şaşırtan hamle geldi. Bu hamleye karşılık veren Serenay Sarıkaya, magazin gündemine "Eski aşıklar yeniden birlikte mi olacak?" şeklinde yorumlandı.
05.05.2019 10:46
- Son Güncelleme: 05.05.2019 11:04
Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy bir dönem yaşadıkları aşk ile sanat camiasının en gözde çiftlerindendi. 2013 yılında dizi setinde başlayan aşk, 2015 yılında sona erdi. Geçtiğimiz hafta uzun süredir aşk yaşadığı Kerem Bürsin ile ayrılma kararı alan Serenay Sarıkaya'ya eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'dan herkesi şaşırtan hamle geldi.
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