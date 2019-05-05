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Hakan Muhafız dizisinin yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya... Görenler şok oldu!

Çağatay Ulusoy'dan şok Serenay Sarıkaya hamlesi! Hakan Muhafız dizisinde Hakan Demir karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, bir dönem aynı dizide birlikte rol aldığı Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamış ancak bu ilişki ayrılıkla sonlanmıştı. Uzun zamandır Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz hafta ayrılık kararı aldıklarını açıkladı. Ayrılığın ardından Çağatay Ulusoy'dan şaşırtan hamle geldi. Bu hamleye karşılık veren Serenay Sarıkaya, magazin gündemine "Eski aşıklar yeniden birlikte mi olacak?" şeklinde yorumlandı.

05.05.2019 10:46 - Son Güncelleme: 05.05.2019 11:04
Hakan Muhafız dizisinin yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya... Şok hareket!

Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy bir dönem yaşadıkları aşk ile sanat camiasının en gözde çiftlerindendi. 2013 yılında dizi setinde başlayan aşk, 2015 yılında sona erdi. Geçtiğimiz hafta uzun süredir aşk yaşadığı Kerem Bürsin ile ayrılma kararı alan Serenay Sarıkaya'ya eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'dan herkesi şaşırtan hamle geldi.

Hakan Muhafız dizisinin yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya... Şok hareket!

Kerem Bürsin'le 3,5 yıllık aşkını noktalayan Serenay Sarıkaya ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Çağatay Ulusoy'dan şaşırtıcı bir hamle geldi.

Hakan Muhafız dizisinin yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya... Şok hareket!

Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya ile 2013-2015 yılları arasında aynı dizide rol alıp aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, daha sonra yollarını ayırmıştı.

Hakan Muhafız dizisinin yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya... Şok hareket!

YANLIŞLIKLA BEĞENDİ

Bugünlerde Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa bakarken yanlışlıkla beğendi. Durumu fark eden Ulusoy, beğeniyi anında geri çekse de bu detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Hakan Muhafız dizisinin yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya... Şok hareket!

SERENAY'DAN ÇAĞATAY HAMLESİ

Öte yandan Ulusoy, Serenay Sarıkaya'yı sosyal medya hesabından takip ediyor ancak güzel oyuncu, Ulusoy'u takip etmiyordu. Sarıkaya, bu gelişmenin ardından Twitter hesabından Çağatay Ulusoy'u takibe aldı.

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