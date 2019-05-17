Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü hayranlarını üzecek haber! Akın Akınözü gidiyor...
Atv ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü hayranları bu habere çok üzülecek. Kısa sürede dünya çapında ses getiren Atv dizisi Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü, oyunculuğu ile kariyer hayatında büyük çıkış yakaladı. Mardin'de çekilen Hercai dizisindeki Miran ve Reyyan aşkı dillere destan oldu. Ancak 29 yaşındaki Akınözü de bedelli askerlikten yararlanan ünlüler arasına girdi. Peki Akın Akınözü ne zaman askere gidiyor? İşte cevabı...
17.05.2019 17:03
- Son Güncelleme: 17.05.2019 17:08
Hercai dizisinin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü hayranları, bir süreliğine başarılı oyuncudan uzak kalacak. 29 yaşındaki Akın Akınözü, Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisindeki Miran Aslanbey karakteriyle gönülleri fethetti. Ebru Şahin ile başrol paylaşan Akın Akınözü, yakın tarihte askere gidiyor. Peki Akın Akınözü ne zaman askere gidecek? İşte bedelli askerlik yapacak ünlüler...
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