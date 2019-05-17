Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü hayranlarını üzecek haber! Akın Akınözü gidiyor...

Hercai dizisinin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü hayranları, bir süreliğine başarılı oyuncudan uzak kalacak. 29 yaşındaki Akın Akınözü, Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisindeki Miran Aslanbey karakteriyle gönülleri fethetti. Ebru Şahin ile başrol paylaşan Akın Akınözü, yakın tarihte askere gidiyor. Peki Akın Akınözü ne zaman askere gidecek? İşte bedelli askerlik yapacak ünlüler...

HERCAİ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA