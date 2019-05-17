İstanbullu Gelin'in yıldızı Özcan Deniz'in ilk eşi şoke etti 'Çok çürük biri çıktı!'

İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile oyunculuğunun zirvesini yaşıyor Özcan Deniz... Feyza Aktan ile evlendi ve bu evliliğinden Kuzey adından bir oğlu oldu. İstanbullu Gelin'in bu sezon final yapacağı iddia edilirken, özel hayatında mutlu günler geçiren Özcan Deniz'in daha önce bir kere evlendiğini ve bu evliliğini kendinden yaşça büyük biriyle yaptığını biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşinin yaptığı açıklamalar da unutulmazlar arasında. Başta Özcan Deniz olmak üzere ünlülerin çok şaşıracağınız eski eşleri.

17.05.2019 16:17 - Son Güncelleme: 05.12.2019 11:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





