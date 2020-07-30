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Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte güzel eşi

Her yeni bölümüyle cuma akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Hercai hem Türkiye'de hem de izlendiği ülkelerde büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Başta Akın Akınözü ve Ebru Şahin olmak üzere oyuncuların kariyerinde bir dönüm noktası olan Hercai'nin en çok dikkat çeken karakterlerinden biri Hazar Şadoğlu yani Serhat Tutumluer. Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu karakteri ile izlediğimiz Serhat Tutumluer oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de ilgi görüyor. Özellikle Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Meğer Serhat Tutumluer eşiyle aynı dizideymiş. İşte özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden usta oyuncu Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

30.07.2020 10:07 - Son Güncelleme: 30.07.2020 10:07
Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte güzel eşi

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai'de Hazar Şadoğlu karakterine hayat veren Serhat Tutumluer'in eşi de oyuncu çıktı. Hem de aynı dizidelermiş. İşte başta Serhat Tutumluer olmak üzere ünlülerin eşleri.

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Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte güzel eşi

ERCAN - NAZAN KESAL

Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte güzel eşi
Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte güzel eşi

AHU - SUAT SUNGUR

Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş! İşte güzel eşi

ÜMİT ERDİM VE EŞİ

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