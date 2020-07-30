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Ebru Gündeş kaşına sahip olmak ateş pahası! 45 yaşındaki Ebru Gündeş kaş bakımı için bakın ne kadar ödüyor

Pahalı ve lüks yaşam tarzıyla bilinen sanatçı Ebru Gündeş, son olarak 700 bin TL civarındaki kol saati ile gündeme gelmiş, kimi kişiler tarafından ise bu harcamalar eleştirilmişti. Ünlü isim bu kez de kaş bakımı ile adından söz ettirdi. Ebru Gündeş'in yıllardır çok konuşulan ve kadınlar tarafından taklit edilen kaşları, 'ateş pahası' çıktı... Gündeş, Bebek'te dükkanı olan kaş tasarımcısı Belkıs Savsin'i düzenli olarak Kanlıca'daki yalısına getirtiyor. 45 yaşındaki bir çocuk annesi Ebru Gündeş, bu görünümü için bakın ne kadar ödüyor...

30.07.2020 11:01 - Son Güncelleme: 30.07.2020 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





