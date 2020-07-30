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Ebru Gündeş kaşına sahip olmak ateş pahası! 45 yaşındaki Ebru Gündeş kaş bakımı için bakın ne kadar ödüyor

Pahalı ve lüks yaşam tarzıyla bilinen sanatçı Ebru Gündeş, son olarak 700 bin TL civarındaki kol saati ile gündeme gelmiş, kimi kişiler tarafından ise bu harcamalar eleştirilmişti. Ünlü isim bu kez de kaş bakımı ile adından söz ettirdi. Ebru Gündeş'in yıllardır çok konuşulan ve kadınlar tarafından taklit edilen kaşları, 'ateş pahası' çıktı... Gündeş, Bebek'te dükkanı olan kaş tasarımcısı Belkıs Savsin'i düzenli olarak Kanlıca'daki yalısına getirtiyor. 45 yaşındaki bir çocuk annesi Ebru Gündeş, bu görünümü için bakın ne kadar ödüyor...

30.07.2020 11:01 - Son Güncelleme: 30.07.2020 11:13
Ebru Gündeş kaşına sahip olmak ateş pahası! 45 yaşındaki Ebru Gündeş kaş bakımı için bakın ne kadar ödüyor

Ebru Gündeş'in çok beğenilen kaşlarının sırrı ortaya çıktı. Sanatçı, kaş tasarımcısı Belkıs Savsin'i düzenli olarak tekneyle Bebek'ten Kanlıca'daki yalısına getirtip bin dolar ödüyor. Aleyna Tilki, Gülşen, Hadise gibi birçok şarkıcı ile Berrak Tüzünataç, Burcu Özberk ve Özge Özpirinçci gibi birçok oyuncu da Gündeş'in tasarımcısıyla çalışıyor. Tek bir farkla onlar dükkana giderek kaş bakımları için ortalama 500 lira ödeme yapıyor.

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Ebru Gündeş kaşına sahip olmak ateş pahası! 45 yaşındaki Ebru Gündeş kaş bakımı için bakın ne kadar ödüyor

YALIDA HİZMET

45 yaşındaki sanatçı, özel kaş bakımı için bin dolar yani yaklaşık 7 bin Türk lirası ödüyor. Gündeş, bu işlemi de ayda üç defa tekrarlıyor.

Ebru Gündeş kaşına sahip olmak ateş pahası! 45 yaşındaki Ebru Gündeş kaş bakımı için bakın ne kadar ödüyor

Şimdilerde görünümü ile kadınlara rol model olan Ebru Gündeş'in gençliği merak konusu oldu. İşte Ebru Gündeş başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Ebru Gündeş kaşına sahip olmak ateş pahası! 45 yaşındaki Ebru Gündeş kaş bakımı için bakın ne kadar ödüyor

Hadise

Ebru Gündeş kaşına sahip olmak ateş pahası! 45 yaşındaki Ebru Gündeş kaş bakımı için bakın ne kadar ödüyor
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