Hercai'nin Harun'undan bomba itiraflar: "Konuk oyuncu olarak girdim 30 bölüm oynadım!"
Hercai'nin Harun'undan bomba itiraflar peş peşe geldi. Son olarak Hercai'de Harun karakterine hayat veren, Kocamın Ailesi, Kertenkele, gibi projelerde de yer alan oyuncu Ahmet Kayakesen, Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Kayakesen, oyunculuk serüveninden Hercai setine, yeni projelerinden özel hayatına kadar birçok farklı konuda samimi itiraflarda bulundu, bakın neler söyledi.
Ahmet Kayakesen, Bi' Başka'da, Hercai'ye konuk oyuncu olarak girdiğini belirterek "Diziye girerken 4 bölümlüğüne girmiştim. 30 bölüm oynadım. Benim için uzun bir serüvendi. 1 seneyi aşkın çalıştım. Güzel deneyimler de yaşadım" dedi.
Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Şu sıralar hayat nasıl gidiyor sizin için?
Birkaç ay öncesine kadar Midyat'taydık. Hercai bitti, döndük. Şimdi yeni projeler okuyorum, kendime vakit ayırıyorum. Kendimi geliştirmem gereken noktalarda geliştirmeye çalışıyorum.
"Konuk oyuncu olarak girdim, 30 bölüm oynadım"
Son olarak Hercai'de rol aldınız. Harun karakteriyle nasıl bir yolculuk yaşadınız? Diziye erken veda ettiğinizi düşünüyor musunuz?
Erken veda sayılmaz. Diziye girerken 4 bölümlüğüne girmiştim, konuk oyuncu olarak. 30 bölüm oynadım. Benim için de uzun bir serüvendi. 1 seneyi aşkın çalıştım. Güzel deneyimler de yaşadım.
"Hercai'de yaşanan problemi kendi aralarında çözdüler"
Set ortamı nasıldı peki? Dizi final yapmadan evvel setteki sıkıntılarla ilgili birçok haberle karşılaştık.
Ama daha yeni başladık İrem'ciğim ya :) Bilmiyorum. Tabii belli problemler yaşanıyor, yoğun bir iş. Dizi çekmek kolay değil, stresli de bir iş. Zamanla yarışıyorsun. Belli sorunlar yaşanıyor ama bunlar kendi içlerinde çözülüyor. Oyuncular, prodüksiyon… Artık birlikte bir şeyleri yaratmaya başladığında bu tarz problemleri kendi aranda çözüyorsun. Bu problem de kendi aralarında çözüldü. Çok da büyütmemek gerekiyor. Çünkü olaylar kontrolden çıkabiliyor bazen.
Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olduğunuzu biliyorum. Oyunculuğa geçiş sürecinizden bahseder misiniz? İlk olarak kamera arkasında başlamışsınız sektöre, ekran önüne geçiş serüveni nasıl gerçekleşti?
Üniversiteye gitmeden önce oyunculuk yapıyordum zaten. Zamanla kendimi geliştirdim. Eğitimler aldım. 16-17 yaşlarında reklamlarda oynamaya başladım. Üniversiteye gittim, döndüm. Bir sinema filmi için auditiona gittim. Bir filmde oynadım. Filmden 2 sene sonra Kocamın Ailesi dizisi için auditiona gittim. Sonrasında kabul edildim ve akmaya başladı süreç. 6-7 senedir aktif olarak oyunculuk yapıyorum.
"10 senedir şarkı sözü yazıyorum"
Yazdığınız senaryolar var. Yakın zamanda görecek miyiz tiyatro sahnesinde ya da ekranlarda?
Onlar benim kendi içimde yazdığım amatörce hikâyeler. Onların daha çok yolu var. Ama şarkı sözleri de yazıyorum 10 senedir. Belki şarkı gelebilir.
Siz mi seslendirmek istiyorsunuz yoksa birilerine mi vereceksiniz?
Seslendirmek istediğim parçalar var. Hikâyesinde beni barındıran parçaları kendim okumayı tercih ederim. Profesyonel bir müzik insanı değilim. Zamanla geliştirmem gereken bir yer o alan.
Yeni bir projeye başlarken en büyük çekinceniz ne olur?
Kariyerimin başındayken yeni bir projeye başlamak stres konusuydu benim için. İnsanlarla iletişim kurmak, ekipçe çalışmak, adapte olmak kolay değil. Başlarda profesyonellik çerçevesinde de ilerleyemiyorsun. Daha kendi başına buyruk oluyorsun. İlk dönemlerde zorlandım. Ama artık her şey rayına oturdu.
"Auditiondan çıktıktan 20 dakika sonra Kocamın Ailesi'ne kabul edildim"
Bugüne kadarki işleriniz arasında sizde yeri ayrı olan proje hangisiydi? Hangi karakteri canlandırırken zorlandınız, zevk aldınız?
İlk dizi projem, Kocamın Ailesi. O dönem aktif oyunculuk yapmıyordum. Reklamlarda oynuyordum. Dizinin auditionına gittiğimde çok umutlu değildim. Ama auditiondan çıktıktan 20 dakika sonra yapım şirketi beni davet etti. Ben daha yola çıkmadan audition yapıma ulaşmış. Yapıma gittim, çok heyecan vericiydi.