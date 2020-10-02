Hercai'nin güzeller güzeli Reyyan'ının değişimi muhteşem oldu! Ebru Şahin'in eski hali herkesi şaşırttı

Hercai'deki Reyyan karakteri ile kısa sürede gönülleri fetheden genç oyuncu Ebru Şahin son dönemin en çok merak edilen isimlerinden oldu. Geniş bir hayran kitlesi olan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in bu başarısında doğal ve duru güzelliğinin yanı sıra sempatik halinin de büyük etkisi var.

