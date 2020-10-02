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Serenay Sarıkaya mayolu pozundan sonra şimdi de terlikleriyle gündemde! Değeri dudak uçuklattı

29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teki bir kaş tasarım merkezi çıkışı görüntülendi. Gazetecilere espri yapan oyuncu Serenay Sarıkaya, "Dünden bugüne değişen hiçbir şey yok" diye konuşup tebessüm ettirdi. Sarıkaya'nın ayağındaki terlikler ise dikkatlerden kaçmadı. Daha önce sevgilisi Cem Yılmaz ile çıktığı tekne tatilinden bir kare paylaşan ve mayolu pozu ile dudak uçuklatan Serenay Sarıkaya, bu kez de terliklerinin fiyatı ile gündeme geldi.

02.10.2020 09:02 - Son Güncelleme: 02.10.2020 09:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





