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Serenay Sarıkaya mayolu pozundan sonra şimdi de terlikleriyle gündemde! Değeri dudak uçuklattı

29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teki bir kaş tasarım merkezi çıkışı görüntülendi. Gazetecilere espri yapan oyuncu Serenay Sarıkaya, "Dünden bugüne değişen hiçbir şey yok" diye konuşup tebessüm ettirdi. Sarıkaya'nın ayağındaki terlikler ise dikkatlerden kaçmadı. Daha önce sevgilisi Cem Yılmaz ile çıktığı tekne tatilinden bir kare paylaşan ve mayolu pozu ile dudak uçuklatan Serenay Sarıkaya, bu kez de terliklerinin fiyatı ile gündeme geldi.

02.10.2020 09:02 - Son Güncelleme: 02.10.2020 09:17
Serenay Sarıkaya mayolu pozundan sonra şimdi de terlikleriyle gündemde! Değeri dudak uçuklattı

Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'teki bir kaş tasarım merkezi çıkışı görüntülendi. Sarıkaya'nın 15 bin TL'lik terlikleri dikkat çekti.

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Serenay Sarıkaya mayolu pozundan sonra şimdi de terlikleriyle gündemde! Değeri dudak uçuklattı

Gazetecilere espri yapan oyuncu Serenay Sarıkaya, "Dünden bugüne değişen hiçbir şey yok" diye konuşup tebessüm ettirdi.
Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünü üstlendiği 'Masumlar Apartmanı' dizisini çok beğendiğini söyleyen Sarıkaya, "Bayılıyorum onlara, çok başarılılar. Hiç kaçırmadan izliyorum. Yolları zaten açık, kimseye ihtiyaçları yoklar ama müthişler" diye konuştu.

Serenay Sarıkaya mayolu pozundan sonra şimdi de terlikleriyle gündemde! Değeri dudak uçuklattı

Oyuncunun, Louis Vuitton marka terliklerinin ise 2 bin dolar (15 bin TL)...

Serenay Sarıkaya mayolu pozundan sonra şimdi de terlikleriyle gündemde! Değeri dudak uçuklattı

Bir süredir komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz haftalarda deniz kenarında mayosuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Serenay Sarıkaya mayolu pozundan sonra şimdi de terlikleriyle gündemde! Değeri dudak uçuklattı

Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'nın mayolu pozunun maliyeti dudak uçuklattı! Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Cem Yılmaz ile tekne tatilinde görüntülenen Sarıkaya, tatil paylaşımları ile dikkat çekmişti.

Serenay Sarıkaya'nın üzerindekilerin toplam fiyatı 26 bin 750 TL'ydi.
Küpe: 8 bin 800 TL Kolye: 14 bin 700 TLMayo: 3 bin 250 TL

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