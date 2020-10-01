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Hercai'nin güzel Gönül'ü Oya Unustası'nın eski halini görenler şoke oldu! Miss Turkey'e katılan Oya...

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve reytingleri altüst eden Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat veren 32 yaşındaki güzel oyuncu Oya Unustası, paylaşımlarıyla da sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü sinema filmi ile yaşayan Oya Unustası, duru güzelliği ile dikkat çeken oyuncular arasında. Oya Unustası hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun eski fotoğraflarıyla karşılaştı. 2013 yılının Miss Turkey finalistlerinden biri olan güzel oyuncunun eski hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Hercai'nin Gönül'ü olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

01.10.2020 17:52 - Son Güncelleme: 01.10.2020 17:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





