Duygu Sarışın'ın gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı! 33 yaşındaki Duygu Sarışın yıllar önce bakın nasılmış...
Çağatay Ulusoy ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Duygu Sarışın, güzelliği ile sosyal medya gündeminde. Uzun bir süredir ekranlarda görmediğimiz oyuncu, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Gençlik fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Duygu Sarışın'ı görenler, güzel oyuncuya bir kez daha hayran kaldı. İşte Duygu Sarışın ve ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...
01.10.2020 17:33
- Son Güncelleme: 01.10.2020 17:33
33 yaşındaki güzel oyuncu, yıllar önceki haliyle sosyal medya gündeminde... Uzun bir süredir Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan ve son günlerde çalkantılı ilişkilerinde her şey yolunda gibi görünen ikiliden Sarışın, Instagram fotoğrafı ile dikkat çekti. Duygu Sarışın'ın gençliğini görenler başta tanıyamadı. İşte ünlülerin ve Duygu Sarışın'ın yıllar içindeki değişimleri...
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