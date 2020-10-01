Duygu Sarışın'ın gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı! 33 yaşındaki Duygu Sarışın yıllar önce bakın nasılmış...

33 yaşındaki güzel oyuncu, yıllar önceki haliyle sosyal medya gündeminde... Uzun bir süredir Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan ve son günlerde çalkantılı ilişkilerinde her şey yolunda gibi görünen ikiliden Sarışın, Instagram fotoğrafı ile dikkat çekti. Duygu Sarışın'ın gençliğini görenler başta tanıyamadı. İşte ünlülerin ve Duygu Sarışın'ın yıllar içindeki değişimleri...