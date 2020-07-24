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Acun Ilıcalı'nın annesi ile Melisa'nın benzerliği Şeyma'yı gölgede bıraktı! İşte Acun Ilıcalı'nın annesi...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden olan kızı Melisa en az babası kadar ünlü. Babası Acun Ilıcalı ile birlikte reklam filminde bile yer alan Melisa Ilıcalı, ablalarının aksine oldukça popüler. Annesi Şeyma Subaşı'na çok benzetilen Melisa Ilıcalı meğer babaannesinin kopyasıymış... Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı, geçtiğimiz Anneler Günü'nde, "Yokluğuna hiç alışamadım, hiç alışamayacağım" notu yürek burkmuştu.

24.07.2020 09:51 - Son Güncelleme: 24.07.2020 09:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





