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Acun Ilıcalı'nın annesi ile Melisa'nın benzerliği Şeyma'yı gölgede bıraktı! İşte Acun Ilıcalı'nın annesi...

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden olan kızı Melisa en az babası kadar ünlü. Babası Acun Ilıcalı ile birlikte reklam filminde bile yer alan Melisa Ilıcalı, ablalarının aksine oldukça popüler. Annesi Şeyma Subaşı'na çok benzetilen Melisa Ilıcalı meğer babaannesinin kopyasıymış... Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı, geçtiğimiz Anneler Günü'nde, "Yokluğuna hiç alışamadım, hiç alışamayacağım" notu yürek burkmuştu.

24.07.2020 09:51 - Son Güncelleme: 24.07.2020 09:53
Acun Ilıcalı'nın annesi ile Melisa'nın benzerliği Şeyma'yı gölgede bıraktı! İşte Acun Ilıcalı'nın annesi...

Başından 3 evllik geçen ve son olarak Şeyma Subaşı ile evlenip boşanan 51 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa, babaannesinin kopyası çıktı. Anne ve babasını trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa ile İlknur Ilıcalı'nın benzerliği görenleri hayrete düşürdü. İşte ünlülerin aileleri...

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Acun Ilıcalı'nın annesi ile Melisa'nın benzerliği Şeyma'yı gölgede bıraktı! İşte Acun Ilıcalı'nın annesi...

SİNEM KOBAL VE ANNESİ

Nuray Kobal ve Sinem Kobal

Acun Ilıcalı'nın annesi ile Melisa'nın benzerliği Şeyma'yı gölgede bıraktı! İşte Acun Ilıcalı'nın annesi...

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN ANNE VE BABASI

Yıldız ve Mustafa İmirzalıoğlu

Acun Ilıcalı'nın annesi ile Melisa'nın benzerliği Şeyma'yı gölgede bıraktı! İşte Acun Ilıcalı'nın annesi...

Sinem Kobal'ın annesi ve babası...

Acun Ilıcalı'nın annesi ile Melisa'nın benzerliği Şeyma'yı gölgede bıraktı! İşte Acun Ilıcalı'nın annesi...

BAŞAK DİZER

Annesi Gülhan Dizer

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