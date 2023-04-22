Hercai'nin Camgöz’ü Aslı Samat adeta eridi eridi! Tam 103 kilo verdi! Bu yöntemle tığ gibi olmuş!
ATV'nin başarılı dizisi Hercai, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Diziye verdiği canlılıkla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Aslı Samat, son zamanlarda verdiği kilolarla da gündemde. 103 kilo vererek adeta yeniden doğan Samat, bu değişimle birçok kişinin ilham kaynağı oldu. Güzelliği ve yeteneğiyle kendine hayran bırakan Aslı Samat, değişimiyle de fark yaratmaya devam ediyor. Kendisini bu yolda destekleyen hayranlarına da teşekkür etmeyi ihmal etmiyor.
Ardından 'Hercai' ve 'Gülümse Kaderine' dizilerde yer alan Aslı Samat verdiği kilolarla gündemde yer alıyor. Samat 173 kilodan 70 kiloya inme sırrını açıkladı. Ünlü oyuncu mide küçültme ameliyatının yanı sıra bakın neler denemiş.
İşte Aslı Samat'ın zayıflık sırrı!
Hercai dizisi, yıllar önce ekranlara damgasını vurmuştu. O dönemlerin güzel yıldızı Aslı Samat ise son zamanlarda adını zayıflama mücadelesiyle duyurdu. İnanılmaz bir değişim geçiren Samat, 103 kilo vererek adeta yeniden doğmuş gibi hissediyor.
Samat, zayıflama sürecini takipçileriyle YouTube kanalında paylaşarak birçok kişiyi motive etti. Ancak, içerikler sadece diyet ve spor önerilerinden ibaret değildi. Samat, çocukluğunda yaşadığı zorlukları da anlatarak, takipçilerinin kalbine dokundu. Hayranlarından ve dostlarından aldığı inanılmaz geri dönüşlerin ardından şaşıran Samat, aslında sadece ne yediğini, ne içtiğini anlatmak istediğini söylüyor. Ancak, işler beklenmedik şekilde gelişti ve Samat'ın çocukluk travmaları da ortaya çıktı.
Aslı Samat'ın zayıflama hikayesi sadece bir kilo verme öyküsü değil. Bu hikaye, zorlu hayat koşullarının üstesinden gelmenin, kendine inanmanın ve pes etmemenin de bir öyküsü. Kendine bir hedef koyarak, bu hedefe emek vererek, hayatını değiştirebileceğinin de bir kanıtı. Aslı Samat, şimdilerde her zamankinden daha mutlu ve daha özgüvenli. Zayıflama hikayesiyle birçok kişiye ilham kaynağı oluyor ve başarı öyküsüyle tüm Türkiye'ye umut veriyor.
Tüp Mide Ameliyatı Oldu!
Hercai'nin Camgöz'ü Aslı Samat, gözünü karartıp oyunculuğa adım attıktan sonra 173 kiloya ulaşmış. Ama bu kilolar onun kararlılığına engel olamadı ve tüp mide ameliyatı sonrasında 103 kilo vererek bambaşka birine dönüştü. Kendisine en büyük destek ise kadın izleyicilerden geldi. Kadın dayanışması demek böyle bir şey işte!
Aslı Samat, zayıflama hikayesinde kadın dayanışmasının önemine değinerek "Ben de bunu yaşadım, sen bana güç oluyorsun, tek değilmişim" gibi mesajlar aldığını söylüyor. Samat, bu mesajların kendisini daha fazla şey anlatmaya teşvik ettiğini belirtiyor. Siz de herhangi bir zorlukla karşı karşıya kaldığınızda, etrafınızda ki güçlü kadınların desteğini isteyebilirsiniz.