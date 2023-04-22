Hercai’nin Camgöz’ü Aslı Samat adeta eridi eridi! Tam 103 kilo verdi! Bu yöntemle tığ gibi olmuş!

Aslı Samat'ın zayıflama hikayesi sadece bir kilo verme öyküsü değil. Bu hikaye, zorlu hayat koşullarının üstesinden gelmenin, kendine inanmanın ve pes etmemenin de bir öyküsü. Kendine bir hedef koyarak, bu hedefe emek vererek, hayatını değiştirebileceğinin de bir kanıtı. Aslı Samat, şimdilerde her zamankinden daha mutlu ve daha özgüvenli. Zayıflama hikayesiyle birçok kişiye ilham kaynağı oluyor ve başarı öyküsüyle tüm Türkiye'ye umut veriyor.