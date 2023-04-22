Seda Sayan estetik yaptırdı yine gerdirdi "Lolita olacağım" diye bıçak altına yattı! Kankası Safiye Soyman'a özenen Seda Sayan tanınmaz halde
Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Seda Sayan'ın aklına uyup bıçak altına yatmış, son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti. Sonrasında Seda Sayan yaptığı açıklamada "Safiye benim kobayım. Önce o deniyor sonra ben yaptırıyorum" demişti. Dediğini de yaptı. Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen Sayan, Safiye Soyman'ın yaptırdığı 'Lolita lift" işlemini yaptırdı. Yüzünü gerdiren Seda Sayan, tanınmaz halde.
22.04.2023 09:16 - Son Güncelleme: 22.04.2023 10:30
Seda Sayan, Safiye Soyman'ın yaptırdığı operasyonu yaptırdı artık tanınmaz halde. İşte habeirn detayları...
Seda Sayan'ın kankası Safiye Soyman geçtiğimiz günlerde 'Lolita lift' denilen estetik operasyonu yaptırmıştı. Safiye Soyman'ı operasyon esnasında yalnız bırakmayan Seda Sayan, "Güzelliğimize güzellik katıyoruz. Doyamıyoruz güzelleşmeye" şeklinde konuşmuştu. Safiye Soyman'ın yaptırdığı işlemi çok beğenen Seda Sayan ise paylaşıma yorum yaparak "Maşallah çok güzel oldu" demişti.
Sonrasında Nişantaşı'nda görüntülenen Safiye Soyman, "10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve gıdı gerdirme. Pişman değilim, genç kız gibi oldum. Baya kesip biçti ve aldılar" demişti.