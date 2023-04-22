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Haberler Magazin Seda Sayan estetik yaptırdı yine gerdirdi "Lolita olacağım" diye bıçak altına yattı! Kankası Safiye Soyman'a özenen Seda Sayan tanınmaz halde

Seda Sayan estetik yaptırdı yine gerdirdi "Lolita olacağım" diye bıçak altına yattı! Kankası Safiye Soyman'a özenen Seda Sayan tanınmaz halde

Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Seda Sayan'ın aklına uyup bıçak altına yatmış, son haliyle herkesi şaşkına çevirmişti. Sonrasında Seda Sayan yaptığı açıklamada "Safiye benim kobayım. Önce o deniyor sonra ben yaptırıyorum" demişti. Dediğini de yaptı. Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen Sayan, Safiye Soyman'ın yaptırdığı 'Lolita lift" işlemini yaptırdı. Yüzünü gerdiren Seda Sayan, tanınmaz halde.

22.04.2023 09:16 - Son Güncelleme: 22.04.2023 10:30
Seda Sayan estetik yaptırdı yine gerdirdi Lolita olacağım diye bıçak altına yattı! Kankası Safiye Soyman’a özenen Seda Sayan tanınmaz halde

Seda Sayan, Safiye Soyman'ın yaptırdığı operasyonu yaptırdı artık tanınmaz halde. İşte habeirn detayları...

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Seda Sayan estetik yaptırdı yine gerdirdi Lolita olacağım diye bıçak altına yattı! Kankası Safiye Soyman’a özenen Seda Sayan tanınmaz halde

Seda Sayan'ın kankası Safiye Soyman geçtiğimiz günlerde 'Lolita lift' denilen estetik operasyonu yaptırmıştı. Safiye Soyman'ı operasyon esnasında yalnız bırakmayan Seda Sayan, "Güzelliğimize güzellik katıyoruz. Doyamıyoruz güzelleşmeye" şeklinde konuşmuştu. Safiye Soyman'ın yaptırdığı işlemi çok beğenen Seda Sayan ise paylaşıma yorum yaparak "Maşallah çok güzel oldu" demişti.

Seda Sayan estetik yaptırdı yine gerdirdi Lolita olacağım diye bıçak altına yattı! Kankası Safiye Soyman’a özenen Seda Sayan tanınmaz halde

Safiye Soyman'ın son haline sosyal medyada hem takipçilerinden hem de ünlülerden yorum yağmıştı.

Seda Sayan estetik yaptırdı yine gerdirdi Lolita olacağım diye bıçak altına yattı! Kankası Safiye Soyman’a özenen Seda Sayan tanınmaz halde

Yaptırdığı esetiğin ardından paylaşımlarına devam eden Safiye Soyman son halini paylaşmıştı. Safiye Soyman'ın son hali sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

Seda Sayan estetik yaptırdı yine gerdirdi Lolita olacağım diye bıçak altına yattı! Kankası Safiye Soyman’a özenen Seda Sayan tanınmaz halde

Sonrasında Nişantaşı'nda görüntülenen Safiye Soyman, "10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve gıdı gerdirme. Pişman değilim, genç kız gibi oldum. Baya kesip biçti ve aldılar" demişti.

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