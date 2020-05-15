RAMAZAN İMSAKİYE
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Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in kızı Leyla'yı görenler şoke oldu! Annesinin aynısı

Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in kızı Leyla'yı görenler şoke oldu! Annesinin aynısı! ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana dizi severleri ekran başına kilitleyen Hercai, oyuncuların başarılı performansı ile konuşulmaya devam ediyor. Başarılı projenin dikkat çeken isimlerinden biri de Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel. Tecrübeli oyuncu Ayda Aksel sosyal medyayı sık sık kullanıyor ve en çok kızı Leyla ile olan fotoğraflarını paylaşıyor. Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül güzelliği ile büyüledi. Ayda Aksel'in Haluk Semi Yüngül ile olan evliliğinden olan kızı Leyla da hem oyuncu hem sunucu. Bir dönem bir müzik kanalında boy gösteren Leyla Yüngül'ün Instagram'da binlerce takipçisi var. İşte doğal güzelliğiyle hayran bırakan Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

15.05.2020 07:57 - Son Güncelleme: 15.05.2020 07:58
Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in kızı Leyla'yı görenler şoke oldu! Annesinin aynısı

Oyuncularını zirveye taşıyan başarılı projenin dikkat çeken isimlerinden biri de Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel. Deneyimli oyuncu Ayda Aksel sosyal medyada da oldukça takip edilen isimlerden. Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel kişisel hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

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Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in kızı Leyla'yı görenler şoke oldu! Annesinin aynısı

Özellikle kızı Leyla ile paylaşımlarda bulunan Ayda Aksel'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor. Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül'ü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in kızı güzelliğiyle dikkat çekiyor.

İşte ünlülerin çocukları.

Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in kızı Leyla'yı görenler şoke oldu! Annesinin aynısı

DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU

Can Kılıç Solmaz

Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in kızı Leyla'yı görenler şoke oldu! Annesinin aynısı
Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in kızı Leyla'yı görenler şoke oldu! Annesinin aynısı
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