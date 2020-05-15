Pınar Aydın'ın son hali herkesi şaşırttı! İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın son hali...

Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakterini canlandıran Pınar Aydın, ardından Akasya Durağı dizisinde oynamış ve ekranlardan elini eteğini çekmişti. Evlenen ve kendine daha sakin bir hayat seçen Pınar Aydın, kısa bir süre önce de hamile olduğunu müjdelemişti. Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali görenleri şaşırttı. İşte başta Pınar Aydın olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

15.05.2020 08:24 - Son Güncelleme: 07.05.2021 17:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





