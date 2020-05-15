Hayranları bunu bekliyordu! Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i müjdeyi verdi tekrar ekrana çıkıyor! "Kuruluş Osman'a geri dönecek" mi?
Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun, hayranlarını çok şaşırttı. Dizide canlandırdığı Turgut Alp karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Coşkun hakkında ortaya çıkan gerçekler, sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. Turgut Alp, hem Osman Gazi ile hem de Ertuğrul Gazi ile beraber muharebelere katılmış biridir. Turgut Alp'in dizinin ilerleyen bölümlerinde yeniden kadroda yer alması yönünde beklentiler devam ediyor. Bu beklentinin sebebi, ilk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Turgut Alp, Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış ve ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. dolayısıyla Turgut Alp'in Kuruluş Osman kadrosuna dahil olması bekleniyor.
Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i ekrana çıkıyor! "Kuruluş Osman'a geri dönecek" deniliyordu! Herkes bu sorunun cevabını merak ederken tarihsel olarak Turgut Alp karakterinin yer alması gerekli olan dizide henüz görünmeyen Coşkun'un 'Malazgirt 1071' filminin çekimleri nedeniyle diziye katılmadığı ortaya çıktı. Filmin çekimleri sona ererken 'Kuruluş Osman' hayranları Turgut Alp'in geri dönüşü için gün saymaya başladı. Hayatına dair çok az bilgi bulunan Turgut Alp'in tarihî bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevî bir kişi olduğu da ileri sürülmektedir. Bu iddianın yanı sıra ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askerî faaliyetlerden dolayı adı anılmaktadır. İsminde bulunan Alp kelimesi bir ünvandır. Bu ünvan onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret etmektedir.
'Kuruluş Osman'a geri dönmesi bekleniyor
Turgut Alp'in dizinin ilerleyen bölümlerinde yeniden kadroda yer alması yönünde beklentiler devam ediyor. Bu beklentinin sebebi, ilk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Turgut Alp, Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış ve ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Dolayısıyla Turgut Alp'in Kuruluş Osman kadrosuna dahil olması bekleniyor.