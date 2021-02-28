Hercai'nin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in kızı Leyla bakın kim çıktı! Meğer bir dönem...

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana diziseverleri ekran başına kilitleyen dizisi Hercai, oyuncuların başarılı performansları ile ödüllere doymuyor. Hercai 61. bölüm büyük bir merakla beklenirken dizinin can alıcı isimlerinden Azize Aslanbey karakteri sosyal medya gündeminde. Heyecan dolu yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hercai'nin usta oyuncusu Ayda Aksel'in kızı güzelliği ile hayran bıraktı. Haluk Semi Yüngül ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla hem oyuncu hem sunucu. Bir dönem bir müzik kanalında boy gösteren Leyla Yüngül'ün Instagram'da doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül ve ünlü isimlerin çocukları...

28.02.2021 14:59 - Son Güncelleme: 28.02.2021 15:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





