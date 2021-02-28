Yıllar sonra ortaya çıktı herkes şaşkına uğradı! 90'ların en gözde mankeni Begüm Özbek’in son hali ve yeni hayatı...

Hürriyet'in haberine göre; Begüm Özbek de o sıra en çok defileye çıkan isimlerden biriydi. Özbek, başlarda modellik hayalinin olmadığını dile getiriyor ve mesleğe nasıl başladığını şöyle anlatıyor: "Hiç modelliğe başlamak gibi bir hevesim yoktu. Hep dikkat çeken biriydim, ince olduğum için... Ama 'tomboy' gibi Galatasaray'da voleybol ve hentbol oynuyordum. Bir gün annemle antrenman çıkışı yolda yürürken, cast ajansı sahibi biri bizi çevirdi ve 'Reklamlara oyuncu tedarik ediyoruz. Siz de kaydolur musunuz?' diye sordu."