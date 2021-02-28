Alemin Kralı'nın Oben'i düğmelerini açtı pencerenin önünde iç çamaşırıyla poz verdi! Birsu Demir'in son halini görenler şaşırıyor

Bu kez de gömleğinin düğmelerini açtığı ve iç çamaşırının gözüktüğü pozu Instagram hesabından paylaşan Birsu Demir'in son hali sosyal medya gündeminde yerini aldı. İşte bir dönemin çocuk oyuncu olarak hafızalara kazınan Birsu Demir'in son halleri ve sizler için derlediğimiz şimdilerde ekranların tanınmış yüzleri olan isimlerin çok konuşulan çocukluk fotoğrafları...