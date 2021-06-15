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Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci son haliyle ‘yok artık’ dedirtti! Değişimi ağızları açık bıraktı paylaşımları yaktı kavurdu

Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci son haliyle 'yok artık' dedirtti! Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle küçük yaşlarda şöhrete kavuşan Asena Keskinci, yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan oyuncunun son hali çok konuşuldu. İşte sosyal medyayı aktif kullanan ve birbirinden iddialı pozlarını takipçileriyle paylaşan Asena Keskinci'nin son hali…

15.06.2021 00:05 - Son Güncelleme: 15.06.2021 00:05
Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci son haliyle ‘yok artık’ dedirtti! Değişimi ağızları açık bıraktı paylaşımları yaktı kavurdu

Asena Keskinci, başrolünü Evrim Akın'ın üstlendiği Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle küçük yaşlarda şöhrete kavuşmuştu.

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Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci son haliyle ‘yok artık’ dedirtti! Değişimi ağızları açık bıraktı paylaşımları yaktı kavurdu

Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan oyuncunun yıllar içindeki değişimi tekrar gündeme geldi.

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci son haliyle ‘yok artık’ dedirtti! Değişimi ağızları açık bıraktı paylaşımları yaktı kavurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan ve birbirinden iddialı pozlarını takipçileriyle paylaşan Asena Keskinci'nin son hali ağızları açık bıraktı. İşte başta Asena Keskinci olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci son haliyle ‘yok artık’ dedirtti! Değişimi ağızları açık bıraktı paylaşımları yaktı kavurdu

Engin Altan Düzyatan

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci son haliyle ‘yok artık’ dedirtti! Değişimi ağızları açık bıraktı paylaşımları yaktı kavurdu