Hercai dizisinin yakışıklı Miran'ı Akın Akınözü hakkında şaşırtan gerçek! Diğer ünlülerin aksine...
Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü'nün hayatı, dizinin yayınlandığı ilk bölümünden itibaren merak ediliyor. Atv'nin kısa sürede büyük başarı yakalayan yeni dizisi Hercai 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı diye araştıran izleyiciler, bir diğer yandan Miran Aslanbey karakterini canlandıran Akın Akınözü'nün sevgilisinin kim olduğunu merak ediyor. Ebru Şahin ile başrolü paylaştığı Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kim çıktı...
05.04.2019 09:29
- Son Güncelleme: 05.04.2019 10:07
Hercai dizisiyle oyunculuğunu ve yakışıklılığını konuşturan oyuncu Akın Akınözü hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. 29 yaşındaki Akın Akıözü'nün sevgilisinin kim olduğu ise en çok merak edilen konular arasında. Ünlüler camiasında her ne kadar kendi gibi bir başka ünlü isimle aşk yaşayanlar olsa da, aradığı aşkı kendi camiasında değil dışarıda bulunlar da var. İşte Akın Akınözü ve diğer ünlülerin sevgilileri...
HERCAİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA
HERCAİ 3. SON BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA
HERCAİ'NİN MİRAN'I AKIN AKINÖZÜ'NÜN DİZİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ TIKLA VE İZLE
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