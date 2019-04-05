Hercai dizisinin yakışıklı Miran'ı Akın Akınözü hakkında şaşırtan gerçek! Diğer ünlülerin aksine...

Hercai dizisiyle oyunculuğunu ve yakışıklılığını konuşturan oyuncu Akın Akınözü hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. 29 yaşındaki Akın Akıözü'nün sevgilisinin kim olduğu ise en çok merak edilen konular arasında. Ünlüler camiasında her ne kadar kendi gibi bir başka ünlü isimle aşk yaşayanlar olsa da, aradığı aşkı kendi camiasında değil dışarıda bulunlar da var. İşte Akın Akınözü ve diğer ünlülerin sevgilileri...

HERCAİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

HERCAİ 3. SON BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA