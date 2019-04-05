Hercai dizisinin Miran'ı ve Reyyan'ı hakkında şaşırtan gerçek! Akın Akınözü ile Ebru Şahin aslında...

Hercai dizisi ile yıldızları parlayan genç oyuncular hakkında her şey merak ediliyor. Milyonları ekrana kilitleyen, kısa sürede reytingleri altüst etmeyi başaran Atv'nin yeni dizisi Hercai'de Reyyan ve Miran karakterini canlandıran Ebru Şahin ile Akın Akınözü hakkında her şey merak ediliyor. Akın Akınözü'nün sevgilisi ve nereli olduğu ise en çok arananlar arasında. İşte çekimleri Mardin'de yapılan Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in memleketleri...