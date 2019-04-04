Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün sevgilisi ortaya çıktı! İşte herkesin merak ettiği o isim!

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü'nün sevgilisinin kim olduğu herkes tarafından merak ediliyordu. İşte o isim sonunda ortaya çıktı. Atv'nin kısa sürede reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kimmiş...

HERCAİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

HERCAİ 3. SON BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA

HERCAİ OYUNCULARININ DEĞİŞİMLERİ - TIKLA