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Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün sevgilisi ortaya çıktı! İşte herkesin merak ettiği o isim!

Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü, rol aldığı karakterle adından sıkça söz ettiriyor. Babaannesi tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş soğuk, zeki ve güçlü bir adamı canlandıran Akın Akınözü'nün değişimi son günlerin en çok konuşulan konusu olurken, hayranları Akın Akınözü'nün gerçek hayatta nasıl biri olduğunu ve kiminle sevgili olduğunu araştırmaya başladı. İşte merakla beklenen o isim! Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterini canlandıran Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kimmiş!

04.04.2019 11:13 - Son Güncelleme: 04.04.2019 11:13
Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün sevgilisi ortaya çıktı! İşte herkesin merak ettiği o isim!

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü'nün sevgilisinin kim olduğu herkes tarafından merak ediliyordu. İşte o isim sonunda ortaya çıktı. Atv'nin kısa sürede reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün sevgilisi bakın kimmiş...

HERCAİ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

HERCAİ 3. SON BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA

HERCAİ OYUNCULARININ DEĞİŞİMLERİ - TIKLA

Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün sevgilisi ortaya çıktı! İşte herkesin merak ettiği o isim!

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Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün sevgilisi ortaya çıktı! İşte herkesin merak ettiği o isim!
Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün sevgilisi ortaya çıktı! İşte herkesin merak ettiği o isim!
Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün sevgilisi ortaya çıktı! İşte herkesin merak ettiği o isim!

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