Hercai oyuncularını daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Hercai oyuncularının değişimleri
Hercai yayınlandığı ilk bölümden itibaren reytingleri altüst etmeyi başardı. Cuma günleri Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Hercai 4. yeni bölümde neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Akın Akınözü, Ebru Şahin, Oya Unustası gibi yetenekli isimlerin değişimlerini görmeye hazır mısınız? İşte Hercai tüm bölümler, kim hangi rolde ve fazlası haberimizin detayında...
01.04.2019 17:49
- Son Güncelleme: 01.04.2019 18:35
Hercai yayınlandığı günden bu yana dünya çapında yoğun ilgi görüyor. Atv'niin yeni dizisi Hercai 4. yeni bölüm ise merakla bekleniyor. Kısa sürede başarısını kanıtlayan dizi Hercai oyuncuları ise magazin gündeminin en popüler konusu oldu. İşte Hercai oyuncularının değişimleri...
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