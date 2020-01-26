Hercai 29. son bölümde Feride Çetin'den duygusal veda: O sırada Hercai'ye iyi bakın...

"HERCAİ'YE İYİ BAKIN"

Feride Çetin "Doğum iznimde bir süre uzaklarda olacağım. O sırada #Hercai'ye iyi bakın, olur mu? Bu yolculuğu renklendiren kamera önündeki ve arkasındaki fedakar ekip arkadaşlarıma, sevgi ve desteğini esirgemeyen kıymet bilir izleyiciye, beni Zehra'yla buluşturan menajerime, yüreklendiren biricik aileme veeee elbette ki tüm bu güzel insanları bir araya getirip, serüvenimizi var eden @mia_yapım @banumiafilm teşekkür ederim. Hikayelerini cömertçe önüme seren dost, Mezopotamya beni unutma! Yeniden buluşana dek, esen kalın" notu ile Hercai'ye veda etti.

HERCAİ 29. SON BÖLÜM İZLE - TIKLA