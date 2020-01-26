Hercai 29. son bölümde Feride Çetin'den duygusal veda: O sırada Hercai'ye iyi bakın...
Hercai dizisinde Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin, Instagram hesabından sevenlerine veda etti. Geçtiğimiz Ekim ayında evlenen başarılı oyuncu Feride Çetin, hamile olduğu haberini sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmıştı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de canlandırdığı Zehra Şadoğlu karakterinin de hamile olması hayranlarının aklına, "Feride Çetin Hercai'ye nasıl veda edecek? sorsunu getirmişti. Çetin, Instagram hesabından duygusal bir veda mesajı yayınlandı. Feride Çetin'in veda mesajına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Peki hamile olan güzel oyuncu Feride Çetin'in eşi kim?
Feride Çetin, Hercai 29. yeni bölüm ile diziye veda etti. Merak edilen ve internette çokça aratılan isimlerden olan Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin geçtiğimiz Ekim ayında sinema yazarı Murat Özer ile evlenmişti. Sade bir nikah töreni ile evlenen Feride Çetin'den kısa bir süre sonra da bebek müjdesi geldi. Hamileliğini sosyal medya hesabından duyuran Feride çetin Hercai'de de senaryo gereği bebek bekliyordu. Hamileliğinin ilerleyen aylarında olan Feride Çetin Hercai'nin 29. bölümü ile sevenlerine veda etti.
"HERCAİ'YE İYİ BAKIN"
Feride Çetin "Doğum iznimde bir süre uzaklarda olacağım. O sırada #Hercai'ye iyi bakın, olur mu? Bu yolculuğu renklendiren kamera önündeki ve arkasındaki fedakar ekip arkadaşlarıma, sevgi ve desteğini esirgemeyen kıymet bilir izleyiciye, beni Zehra'yla buluşturan menajerime, yüreklendiren biricik aileme veeee elbette ki tüm bu güzel insanları bir araya getirip, serüvenimizi var eden @mia_yapım @banumiafilm teşekkür ederim. Hikayelerini cömertçe önüme seren dost, Mezopotamya beni unutma! Yeniden buluşana dek, esen kalın" notu ile Hercai'ye veda etti.