"Her şeyi unutarak ölmek istiyorum" demişti! Pakize Suda 71 yaşında hayatını kaybetti! Son haliyle kahreden Suda gençliğinde meğer...
Geçtiğimiz aylarda son haliyle herkesi üzen oyuncu, yazar Pakize Suda, Fethiye'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Pakize Suda'nın ölüm haberi sanat camiasını yasa boğarken hayatından, gençliğine, evliliklerine kadar her şey merak ediyor. Pakize Suda'nın son dönemlerini pek iyi geçirmediğini bir süre önce yeğeni canlı yayında anlatmıştı. İşte haberin detayları...
21.12.2022 15:13 - Son Güncelleme: 21.12.2022 15:14
"HER ŞEYİ UNUTARAK ÖLMEK İSTİYORUM"
"Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde 'siz kendinize bakın' dedi. Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi.