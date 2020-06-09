Her şey o tecavüzle başladı! Bu aile yüzyıllardır gün yüzü göremiyor...

Onlar dünyanın en küçük ve zengin ülkelerinden biri olan Monako'nun hükümdarları. Saraylarda yaşıyorlar, servetleri aklı hayale sığmayacak derecede. Ancak tepelerindeki kara bulutlar asla dağılmıyor.

Ve inanışa göre bunun nedeni yüzyıllar önce ailelerine yöneltilen ve hala gölgesinden kurtulamadıkları bir lanet.