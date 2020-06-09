Her şey o tecavüzle başladı! Bu aile yüzyıllardır gün yüzü göremiyor...
Bu ailenin yüzyıllardır başına gelmeyen kalmadı, başlarından kara bulutlar eksik olmadı... Grimaldi ailesi oldukça geniş ve çok kolları olan Cenevizli soylu bir aile. Ailenin en önemli kolu günümüzde Monako Prensliğini yönetiyor. Ancak tüm bu para, şan şöhret asla mutluluk getirmedi. Ve her şeyin bir tecavüz ile başladığı ve bir lanete dönüştüğü iddia ediliyor.
Onlar dünyanın en küçük ve zengin ülkelerinden biri olan Monako'nun hükümdarları. Saraylarda yaşıyorlar, servetleri aklı hayale sığmayacak derecede. Ancak tepelerindeki kara bulutlar asla dağılmıyor.
Ve inanışa göre bunun nedeni yüzyıllar önce ailelerine yöneltilen ve hala gölgesinden kurtulamadıkları bir lanet.
Yıllardır Monaco Prensliği denilince birçok insanın aklına masallara yaraşır görüntüler gelir. Güzeller güzeli Hollywood yıldızı Grace Kelly ile evlenen yakışıklı, şefkatle Prens Rainier... İlk bakışta olup bitenler masal gibi olsa da gerçek hayatta bu ailenin hiçbir üyesi "sonsuza kadar mutlu" bir şekilde yaşayamadı. Özetle başlarına gelmeyen trajedi kalmadı.
BU AİLEDE KİMSE GERÇEK MUTLULUĞU BULAMAYACAK
Monaco'yu yöneten Grimaldi ailesi 13'üncü yılda gücünün zirvesine ulaşmıştı. İşte o yıllarda yaşanan korkunç bir olay ve olayın mağdurunun sözlerinin ailenin kaderine etki ettiğine inanılıyor. Yüzyıllardır anlatılanlara göre, büyücü olduğu da söylenen bir Flaman kadın, nüfuzlu Grimaldi ailesinden bir üyenin tecavüzüne uğradı. Kadın öylesine sarsıldı ki aileyi lanetledi. Flaman kadın "Bir Grimaldi, evliliğinde asla gerçek mutluluğu bulamayacak" dedi. Sonuçta, o lanetli sözler gerçeğe mi döndü bilinmez ama gerçekten de ailenin üyeleri ne evliliklerinde ne de genel hayatlarında gerçek mutluluğa ulaşamadı.
DİLLERE DESTAN DÜĞÜN
Grace Kelly, 1950'lerde Hollywood'un en gözde yıldızlarından biriydi. Güzelliğinin de zarafetinin de eşi benzeri yoktu. Bu durum, Avrupa'nın küçük ve zengin ülkesi Monaco'nun hükümdarı olan Prens Rainier'nin de gözünden kaçmadı. Kelly ve Prens, kelimenin tam anlamıyla masallara yaraşır bir düğünle evlendi.