Derya Uluğ tekneden kırmızı bikinisiyle poz verdi takipçileri acımasızca eleştirdi! 'Kemik torbası'

"SAĞLIĞIM İÇİN ŞÜKREDERKEN SİZİN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ UMRUMDA DEĞİL"

Derya Uluğ'un paylaşımları çok sayıda beğeni alırken kimi takipçileri ise zayıflığına dikkat çekerek çıkan kaburgalarını eleştirdi. Uluğ ise zayıf olmasıyla ilgili kendisine yapılan kötü yorumlara "İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi. Sağlıklı olduğum için Allah'a şükrederken sizin ne düşündüğünüz umurumda değil" diyerek cevap verdi.