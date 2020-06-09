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Derya Uluğ tekneden kırmızı bikinisiyle poz verdi takipçileri acımasızca eleştirdi! 'Kemik torbası'

Yaz sezonunu açan şarkıcı Derya Uluğ, Instagram'da oldukça aktif. Tekneden kırmızı bikinisi ile poz paylaşan güzel şarkıcı, sosyal medya kullanıcılarının acımasız eleştirilerine maruz kaldı. Kendisine 'Kemik torbası' diyen takipçilerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren 34 yaşındaki Derya Uluğ, "İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi. Sağlıklı olduğum için Allah'a şükrederken sizin ne düşündüğünüz umurumda değil" diyerek cevap verdi.Zayıflığından dolayı sık sık eleştirilen şarkıcı, anoreksiya olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. İşte Derya Uluğ'un son hali...

09.06.2020 16:08 - Son Güncelleme: 09.06.2020 16:40
Derya Uluğ tekneden kırmızı bikinisiyle poz verdi takipçileri acımasızca eleştirdi! 'Kemik torbası'

Normalleşme sürecinin başlamasıyla tatil yapmak için Göcek'e giden Derya Uluğ, Instagram hesabından kırmızı bikinili pozlarını paylaştı. Fit vücuduyla dikkat çeken şarkıcının son hali acımasızca eleştirildi.

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Derya Uluğ tekneden kırmızı bikinisiyle poz verdi takipçileri acımasızca eleştirdi! 'Kemik torbası'

Şarkıcı Derya Uluğ, 1 Haziran itibariyle seyahat yasağının kalkmasıyla sevgilisi Asil Gök ile soluğu Göcek'te aldı.

Derya Uluğ tekneden kırmızı bikinisiyle poz verdi takipçileri acımasızca eleştirdi! 'Kemik torbası'

Tatile gider gitmez kendisini denize atan şarkıcı, kırmızı bikinisiyle poz vererek sosyal medya hesabından paylaştı. Derya Uluğ'un zayıflıktan dolayı belirginleşen kaburgalarına yorum yağdı.

Derya Uluğ tekneden kırmızı bikinisiyle poz verdi takipçileri acımasızca eleştirdi! 'Kemik torbası'

"SAĞLIĞIM İÇİN ŞÜKREDERKEN SİZİN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ UMRUMDA DEĞİL"

Derya Uluğ'un paylaşımları çok sayıda beğeni alırken kimi takipçileri ise zayıflığına dikkat çekerek çıkan kaburgalarını eleştirdi. Uluğ ise zayıf olmasıyla ilgili kendisine yapılan kötü yorumlara "İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi. Sağlıklı olduğum için Allah'a şükrederken sizin ne düşündüğünüz umurumda değil" diyerek cevap verdi.

Derya Uluğ tekneden kırmızı bikinisiyle poz verdi takipçileri acımasızca eleştirdi! 'Kemik torbası'

Derya Uluğ için yapılan bazı yorumlar...

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