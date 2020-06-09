Derya Uluğ tekneden kırmızı bikinisiyle poz verdi takipçileri acımasızca eleştirdi! 'Kemik torbası'
Yaz sezonunu açan şarkıcı Derya Uluğ, Instagram'da oldukça aktif. Tekneden kırmızı bikinisi ile poz paylaşan güzel şarkıcı, sosyal medya kullanıcılarının acımasız eleştirilerine maruz kaldı. Kendisine 'Kemik torbası' diyen takipçilerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren 34 yaşındaki Derya Uluğ, "İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi. Sağlıklı olduğum için Allah'a şükrederken sizin ne düşündüğünüz umurumda değil" diyerek cevap verdi.Zayıflığından dolayı sık sık eleştirilen şarkıcı, anoreksiya olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. İşte Derya Uluğ'un son hali...
09.06.2020 16:08
- Son Güncelleme: 09.06.2020 16:40
"SAĞLIĞIM İÇİN ŞÜKREDERKEN SİZİN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ UMRUMDA DEĞİL"
Derya Uluğ'un paylaşımları çok sayıda beğeni alırken kimi takipçileri ise zayıflığına dikkat çekerek çıkan kaburgalarını eleştirdi. Uluğ ise zayıf olmasıyla ilgili kendisine yapılan kötü yorumlara "İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi. Sağlıklı olduğum için Allah'a şükrederken sizin ne düşündüğünüz umurumda değil" diyerek cevap verdi.
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