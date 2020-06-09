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Ajda Pekkan gulet ile tatile çıkacak! 74'lük Ajda'nın tatil için günlük harcayacağı para dudak uçuklattı
Ajda Pekkan gulet ile tatile çıkacak! 74'lük Ajda'nın tatil için günlük harcayacağı para dudak uçuklattı
Ajda Pekkan tatil için paraya kıydı. 74 yaşındaki Süperstar, önceki akşam Arnavutköy'deydi. Pekkan, "Buradaki işlerimi bitirdikten sonra da küçük bir tatil yapmayı planlıyorum." demişti. Ajda Pekkan'ın bahsettiği tatilin detayları ortaya çıktı. Süperstar'ın birçok ünlü isim gibi tekne tatilini tercih ettiği iddia edildi. Covid-19'a karşı daha güvenli olduğu için lüks bir guletle Ege koylarını gezecek olan Ajda Pekkan'ın yaklaşık 55 metrelik tekneye günlük ödeyeceği ücret dudak uçuklattı! İşte ünlülerin 2020 yaz tatili planları...
09.06.2020 14:42
- Son Güncelleme: 09.06.2020 14:48
74 yaşındaki Ajda Pekkan'ın tatil planı belli oldu. İddiaya göre Süperstar, COVID - 19 nedeni ile bu yaz tatili kiralayacağı gulet ile yapacak. Önceki gün Arnavutköy'de görülen ünlü sanatçı, Temmuz ayında Bodrum'a gideceğini ancak öncesinde kısa bir tatil yapacağını belirtti.
Süperstar'ın birçok ünlü isim gibi tekne tatilini tercih ettiği iddia edildi.Covid-19'a karşı daha güvenli olduğu için lüks bir guletle Ege koylarını gezecek olan Ajda Pekkan'ın, yaklaşık 55 metrelik tekneye de günlük 19 bin euro yani yaklaşık 145 bin TL ödeyeceği konuşuluyor.
Pekkan'ın kalacağı altı kamaralı gulette, sauna gibi birçok lüks olanak bulunuyor.
Ünlü yıldız, geçtiğimiz yıl da Ege'de mavi tura çıkmıştı.
Pandemi sürecinde evlerine kapanarak kendilerini ve sevdiklerini karantinaya alan ünlü isimler, tatil planları hakkında bakın neler söylemişlerdi...
YAĞMUR TANRISEVSİN
"Karantina döneminin bitmesini dört gözle bekliyorum. Mersin'de yaşayan ailemi ve arkadaşlarımı çok özledim. Onlara koşup sağlık kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat ederek hasret gidereceğim. Sonra da İstanbul'a dönüp sahilde uzun yürüyüşler yapıp güzel İstanbul'un keyfini çıkaracağım." demişti...