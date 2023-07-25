Her şey bir anda oldu önünü bile göremedi! Kimse yardım edemedi... Ebru Gündeş'in sahnede başına öyle bir şey geldi ki işte o görüntüler!

Ebru Gündeş yaz konserlerine devam ediyor. Son konseri için Antalya'ta giden şarkıcı gittiği mekanda pempe bir kostümle sahneye çıktı.
Ebru Gündeş'in sahnede başına öyle bir şey geldi ki işte o görüntüler! Her şey bir anda oldu önünü bile göremedi! Kimse yardım edemedi! Antalya'da sahne aldığı mekanda elbisesinin azizliğine uğrayan Gündeş neye uğradığını şaşırdı. O anlarda gülmeye başlayan şarkıcı sahnede önünü göremeyince geri geri gitmeye başladı. Uçan kostümünü tutmaya çalışan ünlü isim kostümünü düzelttikten sonra şarkılarını söylemeye devam etti. İşte detaylar...
Şarkılarını söylemeye başlayan 48 yaşındaki ünlü isim birden hiç beklemediği bir an yaşadı.
Ebru Gündeş'in kostümdeki tüller sahnenin önünde yer alan vantilatörlerin etkisiyle uçuşmaya başladı.