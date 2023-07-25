Her şey bir anda oldu önünü bile göremedi! Kimse yardım edemedi... Ebru Gündeş'in sahnede başına öyle bir şey geldi ki işte o görüntüler!

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Ebru Gündeş'in sahnede başına öyle bir şey geldi ki işte o görüntüler! Her şey bir anda oldu önünü bile göremedi! Kimse yardım edemedi! Antalya'da sahne aldığı mekanda elbisesinin azizliğine uğrayan Gündeş neye uğradığını şaşırdı. O anlarda gülmeye başlayan şarkıcı sahnede önünü göremeyince geri geri gitmeye başladı. Uçan kostümünü tutmaya çalışan ünlü isim kostümünü düzelttikten sonra şarkılarını söylemeye devam etti. İşte detaylar...